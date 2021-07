HB Køge henter Aggers tidligere Liverpool-holdkammerat

46 Premier League-kampe og en Europa League-kamp for storklubben Liverpool, fire Europa League-kampe for Rangers FC og én kamp for det engelske fodboldlandshold.

Torsdag har klubben på sin hjemmeside præsenteret den 28-årige back, som har fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2023.

- Vi har længe haft Jon Flanagan på vores liste over prioriterede emner til spillertruppen og er glade for, at vi er blevet enige om en aftale, siger direktør Per Rud.

- Jon er en hurtig, fysisk stærk og hårdtarbejdende back, der kommer med masser af erfaring fra blandt andet Liverpool og Rangers, siger Per Rud.

Jon Flanagan har senest været kontrakt i Charleroi i Belgien, hvor han var i det meste af sidste sæson. Han nåede dog aldrig at spille en kamp for klubben.

Vi skal tilbage til januar 2020 for at finde Flanagans seneste optræden på en fodboldbane. Ved den lejlighed tørnede han ud for skotske Rangers.

Der blev han hentet til af en anden tidligere holdkammerat, Liverpool-ikonet Steven Gerrard.

- Vi er naturligvis opmærksomme på, at Jon Flanagan ikke har spillet så meget det seneste år, men han er i god form, og Daniel Agger har blandt andet indhentet rigtig fine referencer på ham fra Steven Gerrard i Rangers, siger Per Rud.

Jon Flanagan har fået sin fodboldopdragelse i Liverpool, hvor han i april 2011 fik debut som 18-årig i en 3-0-sejr over Manchester City. Derefter spillede han fast i sæsonens resterende seks Premier League-kampe.

I de efterfølgende sæsoner så han ikke banen meget, men i sæsonen 2013/14 var han pludselig fast mand igen, indtil han over sommeren løb ind i en skade.

Siden da blev det til sporadiske optrædener indtil 2016, hvor han blev udlejet til Burnley og siden Bolton. I 2018 skiftede han permanent til Rangers, hvor han spillede i to sæsoner.

Han har været uden kontrakt, siden han tidligere på sommeren stoppede i Charleroi.