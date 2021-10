HB Køge går fra CL-nederlag med fornyet selvtillid

På trods af at FC Barcelona vandt 2-0 over HB Køge i kvindernes Champions League, kan hjemmeholdet fra Sydsjælland gå fra kampen torsdag med oprejst pande.

Alligevel lykkedes det længe holdet at holde Barcelona stangen trods flere store chancer. Først efter en times spilletid formåede Barcelona at score og få overtaget på måltavlen.

Af samme grund mener HB Køge-træner Søren Randa-Boldt, at holdet kun har fået mere selvtillid frem mod de resterende Champions League-kampe.

- Det giver helt klart et selvtillidsboost. Der var jo en frygt for, at vi ville få en ordentlig lussing, men vi tager kun selvtillid med fra den her kamp, og jeg har intet negativt at tilføje.

HB Køge-angriberen Cecilie Fløe var også godt tilfreds efter kampen og var glad for, at HB Køge fik vist, at holdet længe kunne spille op mod de bedste efter nederlaget mod Hoffenheim.

- Jeg vil gerne indrømme, at vi fik et kæmpe pust i maven efter Hoffenheim-kampen, men det tog ikke modet fra os. Jeg tror, at vi har endnu mere selvtillid nu, end vi havde før den her kamp, siger hun.

Cecilie Fløe fik desuden bemærket, at HB Køge-spillerne ikke er vant til at spille Champions League, og at de europæiske kampe er et eventyr og en læringsproces.

- I kampen mod Hoffenheim var vi ikke helt sikre på, hvordan vi skulle gøre, for vi har aldrig spillet Champions League før. I den her kamp havde vi en bedre fornemmelse af, hvad vi var oppe imod i forhold til sidste uge.

- Vi var ikke bange for at gå ind i den her kamp mod Barcelona, for de her kampe er nogle, vi skal være glade for, og nogle vi sætter pris på.

- Nu skal vi bare ud at spille nogle flere fede Champions League-kampe, siger hun.