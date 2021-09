HB Køge føler sig klar til at balancere CL og liga

Truppen vil blive presset fysisk, og det kan godt komme til at koste lidt på den hjemlige front for HB Køge.

- Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at mærke det i ligaen, men vi håber selvfølgelig, det bliver noget, som er mindre, end at det gør ondt, siger klubdirektør Per Rud, der også fungerer som sportsdirektør.

Op til sidste sæson lancerede klubben en stor satsning på kvindefodbolden, der gav resultater tidligere end forventet med DM-titlen i første år.

Derfor var Champions League-deltagelse en mulighed, og truppen er gjort klar til udfordringen.

- Vi har inden sæsonen hentet mange spillere og er begyndt at træne fuldtid, som ingen andre gør. Det vil sige, at vi allerede har forberedt, fortæller Per Rud.

- Sidste år havde vi 15-16 spillere. I år har vi 23-24 spillere på holdet, så truppen er væsentligt større og med meget mere kvalitet. Vi havde eksempelvis fire udskiftninger i startopstillingen, da vi spillede i sidste weekend.

Han eksemplificerer blandt andet kvalitetsløftet med en spiller som Cornelia Kramer, der som indskifter scorede holdets enlige mål ude mod Sparta Prag, og igen som indhopper gjorde det til 2-0 onsdag.

Mandag trækkes der lod til gruppespillet, hvor de danske mestre altså er blandt de 16 hold i bowlen.

Uden europæisk historik er holdet seedet i fjerde lag og har god mulighed for at trække nogle af Europas giganter.

Det tager Per Rud gerne imod. For han vil gerne have mulighed for at komme ud på kontinentet og vise klubbens sponsorere, hvad kvindefodbolden kan byde på.

- Jeg håber på at trække nogle klubber, hvor vi kan tage vores partnere med ud i Europa. Jeg synes, det var rigtig synd, de ikke kunne komme med til Prag, fordi Tjekkiet er rødt land, siger han.

Det betyder dog ingenlunde, at HB Køge bare er med for at lære i Europas fineste klubturnering.

- Vi ved godt, vi er nybegyndere og kommer op mod klubber, som har langt større budgetter, men vi tror alligevel, vi har noget bund i det her hold, så det kan levere nogle resultater, mener Per Rud.

- Så vi vil gerne trække hold, hvor vi kan komme videre. Der er også store præmiepenge i kampene og i sejre, så vi håber da på at vinde kampe.

HB Køge er garanteret cirka tre millioner kroner for deltagelsen i gruppespillet. De efterfølgende indtægter afhænger af præstationerne. Vinderen af Champions League vil tjene omkring ti millioner kroner.