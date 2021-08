HB Køge-direktør bekræfter muligt Agger-comeback på banen

I hvert fald har klubben registreret ham hos Dansk Boldspil-Union, så han er berettiget til at spille.

Det bekræfter HB Køges direktør, Per Rud, over for Ritzau.

- Man kan kalde det rettidig omhu, Vi er hårdt ramt af skader i øjeblikket, og derfor kom Daniel og sagde, at hvis det virkelig, virkelig kneb, så kunne han hjælpe i slutningen af en kamp.

- Af den årsag har vi hentet hans spillercertifikat hjem og registreret ham, fortæller Per Rud.

Det er lidt mere end fem år siden, at Daniel Agger efter en periode med skader valgte at indstille karrieren i en alder af 31 år. Nu kan han få comeback som 36-årig.

- Det er klart, at det er mange år siden, at Daniel spillede, så det er selvfølgelig en nødsituation. Han er træner for HB Køge og ikke spiller, og vi har brug for ham som træner, så det er en nødsituation, som vi bliver nødt til at forholde os til.

- Men der kan også ske andre ting. Vi kan få folk klar, og vi kan også hente nye spillere, da vi stadig er i transfervinduet. Det er bare for at agere med rettidig omhu, siger Per Rud.

HB Køge er noteret for fire point for seks kampe på en niendeplads i den næstbedste række.

Næste opgave er søndagens hjemmekamp mod Vendsyssel FF.