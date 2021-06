HB Køge-anfører efter DM-guld: Havde aldrig drømt om det

- Det er helt vildt. Jeg havde aldrig drømt om det, da vi startede det her projekt, siger HB Køge-anfører Maria Uhre Nielsen til tv-kanalen Sport Live.

Anføreren fik ellers en uheldig start på kampen, da hun brændte et straffespark efter fem minutter, men det lod HB Køge-spillerne sig ikke slå ud af og vandt kampen over Brøndby med 3-1.

- Vi kørte på. Vi kom ind i kampen igen. Jeg er mega taknemmelig for, at mine holdkammerater samlede mig op igen.

Mens det er HB Køges første mesterskab, har Brøndby vundet trofæet 12 gange tidligere.

Derfor var Maria Uhre Nielsen også sikker på, at Brøndby ville komme med en masse erfaring til kampen, der var den sidste i sæsonen og en direkte duel om guldet mellem de to hold.

- De har stået i det mange gange. Jeg er imponeret over, at vores hold bevarede roen og troen på, at vi nok skulle score målene.

- Det var helt fantastisk, at vi bevarede roen og ikke stressede, siger hun.

HB Køge har investeret og satset stort på kvindefodbold op til sæsonen, og en af målsætningerne for satsningen var en Champions League-plads inden for fem år.

- Det klarede vi inden for et år. Mesterskabet klarede vi også med det samme. Det vidner om et projekt, der bare virkelig vil kvindefodbolden. Det er jeg taknemmelig for, siger Maria Uhre Nielsen til tv-kanalen.

Også holdkammeraten Julie Nowak er lykkelig for guldmedaljerne.

- Det virkede som om, at vi ville det mere, end de (Brøndby-spillerne, red.) ville. Vi spillede ikke flot, men det var ikke det, der talte. Vi skulle bare have sejren. Vi spillede klogt, og alle gav sig 100 procent, siger hun til Sport Live.

Med mesterskabstitlen bryder HB Køge en 19 år lang dominans, hvor Brøndby og Fortuna Hjørring siden 2002 har vundet samtlige danske mesterskaber.