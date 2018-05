Györ vinder Champions League i håndbold med dansk storspil

Og den danske landsholdsspiller leverede stort spil i både forsvar og angreb og gjorde sit til, at Györ i sidste ende kunne løfte trofæet.

Det var andet år i træk, at de to hold stod over for hinanden i Champions League-finalen. Og det var andet år i træk, at Györ vandt med et mål efter forlænget spilletid. Sidste år blev resultatet 31-30.

Første halvleg var en målfattig affære, og ved pausen havde begge hold kun scoret ni mål hver.

I anden halvleg gik der næsten otte minutter før Györ kom på scoringstavlen, og det udnyttede Vardar til at bringe sig foran med to mål.

Anne Mette Hansen startede anden halvleg på bænken, men kom ind efter fem minutters spil. Her sørgede hun for at score Györs første mål i anden halvleg.

Halvvejs i anden halvleg var stillingen igen helt lige 16-16, og derefter var der en lang scoringspause på syv minutter, før begge hold igen scorede på skift, og den ordinære spilletid sluttede med 20 mål til hvert hold.

I overtiden blev der modsat den ordinære spilletid sat turbo på scoringerne. Efter de første fem minutters spil var stillingen 24-23 til Györ. Alle fire mål for Györ sat ind af brasilianske Amorim Taleska.

Anden del af overtiden kom Györ hurtigt foran med tre mål.

Men Vardar kom igen, og med fem sekunder tilbage af kampen havde Vardar mulighed for at udligne på en helt fri chance, men Györs målmand Éva Kiss leverede en pragtredning og sikrede sejren.

Hollandske Nycke Groot blev kampens topscorer med otte mål. Anne Mette Hansen scorede tre mål i finalen.