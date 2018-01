Gymnastikforbund i USA får ultimatum efter sexmisbrug

Onsdag blev den tidligere læge for USA's gymnastikhold Larry Nassar idømt op til 175 års fængsel for sine overgreb.

Formanden, næstformanden og kassereren i USA Gymnastics (Usag) har allerede trukket sig. Men det er ikke nok.

Resten af bestyrelsen kræves også fjernet af Usoc, som kræver total oprydning i gymnastikforbundet. Ellers vil forbundet miste sin autoritet, lyder truslen.

Scott Blackmun, der er chef i Usoc, opstiller i et brev til USA Gymnastics seks krav, der skal være opfyldt, for at gymnastikforbundet kan fortsætte.

Et af kravene er, at alle nuværende medlemmer af bestyrelsen i USA Gymnastics træder tilbage inden 31. januar, som er på onsdag i næste uge.

En midlertidig bestyrelse vil i stedet blive udvalgt, inden en permanent bestyrelse vil blive indsat inden 12 måneder.

Hvis alle punkter og krav ikke overholdes, vil USA Gymnastics stoppe med at fungere som national myndighed i sporten, advarer Blackmun.

- Vi baserer ikke disse krav på viden om, at nogen individuel person i staben eller bestyrelsen i Usag havde en rolle i at fremme eller mørklægge Nassars handlinger.

- Vores beslutning bunder i en klar fornemmelse af, at kulturen i Usag har brug for en fundamental genopbygning, skriver Blackmun i brevet.

Ofrene for Larry Nassars forbrydelser inkluderer flere tidligere olympiske mestre som Simone Biles, Aly Raisman, Gabby Douglas, Jordyn Wieber og McKayla Maroney.

Både Usoc og Usag er blevet kritiseret for ikke at have handlet på bestemte tidspunkter under den mangeårige skandale.