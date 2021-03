Gymnasters OL-test i Tokyo er aflyst

Det Internationale Gymnastikforbund, FIG, har afblæst et gymnastikstævne i Tokyo godt tre måneder før OL.

Mindre end tre måneder før sommer-OL er World Cup-stævnet i redskabsgymnastik i Tokyo aflyst. Det skulle være afholdt 4. maj.

Det oplyser Det Internationale Gymnastikforbund, FIG, tirsdag på sin hjemmeside.

Gymnastikstævnet skulle have fungeret som en slags OL-generalprøve for de japanske arrangører, men det bliver ikke til noget.

Årsagen til aflysningen er coronapandemien, forklarer forbundet, som er blevet enig med Det Japanske Gymnastikforbund (JGA) om aflysningen.

Desuden gælder der fortsat strenge rejserestriktioner i mange lande, der gør det vanskeligt at få samlet verdenseliten i Japan, der gerne vil holde coronasmitten nede.

To tidligere World Cup-stævner i Stuttgart og Birmingham er også blevet aflyst, og det i Tokyo skulle have været det sidste i serien.

Stævnerne fungerede også som OL-kvalifikation, så der skal findes en anden måde at finde de bedste gymnaster, der skal med til legene.

OL-arrangørerne oplyser i en særskilt meddelelse, at man planlægger at afvikle et stævne med japanske gymnaster, og det vil også kunne bruges som OL-forberedelse.

Desuden afvikles der et gymnastikstævne i World Cup-regi 8. maj, der endnu ikke er blevet afblæst. Her er det rytmisk gymnastik, der er på programmet.

OL i Tokyo, som er udsat fra 2020 til 2021, skal afholdes fra 23. juli til 8. august.