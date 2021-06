Gunstig dansk vej til semifinale: EM-holdet holder fokus

Ikke desto mindre afviser de at have tænkt længere end lørdagens EM-ottendedelsfinale mod Wales.

Skulle Danmark vinde den kamp, venter en kvartfinale mod enten Holland eller Tjekkiet, der begge er regnet for at være svagere end de største lande.

I en eventuel semifinale kan Danmark møde England, Tyskland, Sverige eller Ukraine - ingen af de fire er gået igennem gruppespillet med storspil.

EM-favoritter som Belgien og Frankrig er i turneringens anden halvdel, hvor man også finder Italien, Spanien og den forsvarende europamester, Portugal.

De danske roligans gør sig formentlig positive tanker om vejen til Wembley, men landsholdet nøjes med - i hvert fald ifølge egne udsagn - kun at tænke frem til på lørdag.

- Ligesom jer følger vi også med i turneringen og ser kampene og ser udfaldene. Men vores fokus er fuldt og fast på, at vi skal til Amsterdam nu og spille en rigtig vigtig kamp dernede, og så må vi tage det andet bagefter, siger Jens Stryger Larsen.

Samme toner lyder fra Thomas Delaney. For selv om Danmark lørdag indtager favoritrollen mod Wales, må en sejr ikke bare tages for givet.

- Vi har måske større respekt for Wales, end hvad menigmand har. Wales lyder jo ikke af europamesterskaber og kæmpe triumfer, men de har gode spillere, og vi respekterer, at det er et hold, som kan skabe problemer for os ud af ingenting.

- Men jeg synes, at vi har gode chancer for at slå dem, og jeg synes, at vi har et bedre hold. Så jeg tror også, at vi går videre, siger Thomas Delaney.

Landstræner Kasper Hjulmand er også sikker på, at spillerne er i stand til at holde fokus på, hvad der er lige foran dem.

- Det ligger i spillerne at tage en kamp ad gangen, og man kan ikke begynde at foregribe begivenhederne. Vi bliver nødt til at holde fuldt fokus på Wales.

- Det er spillerne vant til. Tænk på hvor mange store kampe de spiller hver sæson, siger Kasper Hjulmand.

Landstræneren påpeger desuden, at Holland, som Danmark potentielt kan møde i kvartfinalen, efter Hjulmands opfattelse har været blandt turneringens foreløbig bedste hold.

Danmark har ikke vundet en knockoutkamp ved en herreslutrunde siden VM-ottendedelsfinalen mod Nigeria i 1998.