Guldvindere veksler mellem hyldest og slid

Over højttalerne kan man høre, at 2. etape af PostNord Danmark Rundt er få sekunder fra at gå i gang.

Forinden har en kommissær fra Den Internationale Cykelunion (UCI) skyndt på OL-guldvinderen og holdkammeraterne fra Quick-Step. De er alt for sent på den og når ikke frem til starttidspunktet, frygter han.

En af årsagerne til den stressede optakt til etapen er, at Mørkøv sammen med Lasse Norman Hansen er blevet hyldet i flere minutter på podiet for deres OL-triumf i banedisciplinen parløb. En nærmest royal modtagelse.

Rasmus Lund er også en tur på podiet for sin indsats i holdforfølgelsesløbet, der kastede dansk sølv af sig.

Særligt Mørkøv og Norman nyder stor opmærksomhed, overalt hvor de bevæger sig rundt på de danske landeveje.

Og det er da heller ikke engang en uge siden, at de opnåede et af karrierernes største resultater ved sommerlegene.

Mens de fordøjer OL-succes og jetlag forsøger de at suge de mange indtryk til sig.

- Man kan absolut godt kalde det her en æresrunde. Det er vildt fedt at komme hjem fra OL med en guldmedalje og få lov at køre rundt og vise sig frem, siger Mørkøv.

Makkeren stemmer i.

- Samtidig med, at vi er på arbejde, er det lidt en æresrunde. Men både Michael og jeg har en opgave, som vi skal forsøge at få løst så godt som muligt, siger Norman.

Når hyldesten er slut, og løbet går i gang, melder hverdagen sig igen.

Hvor de i Izu Velodrome kæmpede for sig selv, hjælper de i PostNord Danmark Rundt deres spurtstærke holdkammerater.

Lasse Norman forsøger at gøre arbejdsbetingelserne nemmere for italieneren Giacomo Nizzolo med lange føringer i feltet, mens Michael Mørkøv prøver at levere Mark Cavendish helt frem til fronten på de sidste meter.

- Det er en meget anderledes udgave af løbet for mig. De sidste to gange har jeg kørt efter klassementet. Det kunne man se i går (tirsdag, red.), at jeg ikke gør i år.

- Det gjorde lidt ondt i benene oven på få timers søvn og en ordentlig flyvetur, siger Norman.

Det handler om at adskille, hvornår man selv bliver hyldet, og hvornår man er iført arbejdstøjet.

- Vi er her først og fremmest for at køre cykelløb, og dernæst er det virkelig fedt at se de mennesker, der støtter os og de andre i feltet, siger cykelrytteren fra det sydafrikanske hold Qhubeka.

Til og med 2023 har Quick-Step papir på Michael Mørkøv, men der er endnu ikke meldt noget ud om Lasse Norman, hvis tid på Qhubeka rinder ud ved årets udgang.

I hvert fald hvis der ikke findes en løsning mellem parterne inden da.

29-årige Norman håber, at hans kørsel og de to medaljer ved det netop overståede OL kan være med til at styrke hans muligheder på jobmarkedet.

- Det tænker jeg. Der skal nok komme nogle nyheder inden så længe, lyder det optimistisk fra danskeren.

To af fem etaper af PostNord Danmark Rundt er kørt. Torsdag gælder det den 219,2 kilometer lange 3. etape fra Tønder til Vejle.