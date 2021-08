Guldfugl guider FCK videre mod bedre tider

Noget tyder på, at FCK er ved at være tilbage på et spor, der minder om det, som tidligere har givet mesterskaber, pokaltitler og masser af gruppespil i Europa - men ingen nye trofæer siden 2019.

Søndag tog Jess Thorups tropper på udebane en overbevisende 3-1-sejr over kriseramte AGF, der endnu har sin første sejr i denne sæson til gode.

- Vi spiller en fremragende omgang fodbold offensivt, og samtidigt har vi fået en solid base defensivt. Det har givet os en stor tro på tingene, og den her periode må godt fortsætte lidt endnu, siger Thorup.

FCK's 11 af 15 mulige point rækker til en foreløbig tredjeplads i denne sæsons Superliga.

Jess Thorup tabte sine to første kampe som FCK-træner og har flere gange været i modvind.

Men siden Thorups ankomst som cheftræner i november sidste år har FCK hentet 56 point i 30 kampe. Det bliver kun overgået af FC Midtjyllands 59 point, og det er fire point mere end Brøndby i samme periode.

Thorup ser gerne transfervinduet lukket, så han kan arbejde videre med sin nuværende trup.

- Vi er begyndt at skabe nogle relationer imellem hinanden, som gør, at det godt må være det her hold, vi kommer til at arbejde med i mange år fremadrettet, siger FCK-træneren.

Driblestærke Mohamed Daramy har været meget synlig i FCK's optur i de seneste uger, og den belgiske mesterklub Club Brugge vil have den 19-årige offensivspiller. Men det bliver i så fald dyrt.

- Jeg ved, at klubben vil have over 100 millioner, så vi må se, hvad der sker, siger Daramy selv efter sejren over AGF, hvor han bidrog med et mål.

Førerhold i Superligaen er den forsvarende pokalvinder Randers FC, der med 13 point efter fem runder har tangeret sin bedste sæsonstart i Superligaen nogensinde.

Fredag vandt Randers med 2-1 hos oprykkeren Viborg FF, og nu venter en hjemmekamp mod det tyrkiske storhold Galatasaray på torsdag i Europa Leagues playoffrunde.

- Galatasaray er kæmpe favoritter. Vi kan kun overraske, for det er et storhold, vi skal møde, siger Randers-træner Thomas Thomasberg.

Både FC Midtjylland og Brøndby mangler en del spillere for tiden på grund af corona. FCM vandt det til trods 2-0 hos Sønderjyske fredag og ligger nummer to i tabellen.

Brøndby tabte 0-1 til FC Nordsjælland og er med tre uafgjorte og to nederlag i sæsonens første fem kampe skidt kørende inden tirsdagens udekamp mod Red Bull Salzburg i Champions Leagues playoffrunde.