Mikkel Bjerg vandt sidste år i Yorkshire guld i U23-rytternes VM-enkeltstart for tredje år i træk. Billedet er fra linjeløbet tre dage senere, hvor han også gjorde det godt og sluttede som nummer otte. Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Gulddrengen har fundet ro før voksendebut Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Gulddrengen har fundet ro før voksendebut

Efter at have vundet U23-VM tre år i træk får Mikkel Bjerg fredag debut ved seniorernes VM. For første gang vil han være tilfreds med mindre end guld.

Sport - 24. september 2020 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Konfirmationsalderen ligger nogle år tilbage, men alligevel er det, som om Mikkel Bjerg træder ind i de voksnes rækker i enkeltstarten ved VM i cykling i Imola fredag eftermiddag. Efter at have totaldomineret U23-scenen de sidste tre år skal det sjællandske tempofænomen for første gang køre et senior-VM og dermed konkurrere mod verdens bedste i disciplinen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger