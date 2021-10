Guldbejlere kikser mod formsvage modstandere

Men superligaens største guldbejlere missede nogle oplagte muligheder for at sætte tre point på kontoen. FC Midtjylland spillede 2-2 søndag eftermiddag, og nogle timer senere spildte FCK chancen for at hale ind på midtjyderne efter 1-1 mod Sønderjyske.

Jonas Wind havde ellers mulighed for at sikre FCK fuld plade, da han fik ansvaret for at tage sig af et straffespark med få minutter tilbage. Men den ellers normalt så træfsikre angriber sendte bolden over mål.

FCK's cheftræner, Jess Thorup, kalder det stolpe ud, at københavnerne ikke fik sejren.

- Det var selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke formåede at score på fodboldens største chance, men det er jo det, der sker, siger han.

Thorup kommer dog ikke til at ligge søvnløs over, at hovedstadsklubben missede muligheden for at nærme sig FC Midtjylland.

- Jeg kigger ikke på de andre adresser. For mig er det ærgerligt, at det her hold ikke fik sejren.

- Og det har ikke noget med Jonas og det brændte straffe at gøre, jeg er også nødt til at kigge på indholdet hele kampen, siger han.

Jonas Wind mener, at kampe som den søndag skal vindes, hvis FCM skal hentes i toppen.

- Vi skal i hvert fald hente tre point på FCM på et eller andet tidspunkt, og nu havde vi en god mulighed.

- Jeg tror dog på, at vi nok skal komme tilbage og få vundet flere kampe og skrabet flere point sammen, end hvad Midtjylland kommer til, siger han.

Resultaterne betyder, at der er status quo i toppen af Superligaen, men FCK kan efter runden ende med at blive åndet i nakken af AaB, hvis nordjyderne mandag vinder over AGF.

Brøndby måtte søndag kæmpe hårdt for at slå bundproppen Vejle, som både var foran 1-0 og 2-1, inden to sene mål af vestegnsklubben vendte kampen på hovedet. Mikael Uhre udlignede i 82. minut, hvorefter Christian Cappis gjorde det til slutresultatet 3-2 i 85. minut.

Med sejren er Brøndby nu for første gang siden slutningen af juli at finde i top-6.

Randers vandt også efter at have været bagud mod OB. Fynboerne kom foran efter små 20 minutter, men to mål i anden halvleg gav kronjyderne sejren. Nyankomne Stephen Odey udlignede til 1-1, inden Vito Hammershøy-Mistrati endte som matchvinder med sit mål til 2-1.

De to oprykkere - Viborg og Silkeborg - spillede fredag aften 1-1.