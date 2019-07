Gul trøje giver Mørkøv en uventet hård Tour

Men for Michael Mørkøv har arbejdsopgaverne i det franske etapeløb ændret sig radikalt med holdkammeraten Julian Alaphilippes overraskende lange periode i den gule førertrøje.

Han er udtaget til Tour de France som specialarbejder, der primært skal vise sit værd som leadoutman for Elia Viviani, når etaperne skal afgøres i en massespurt.

- Jeg troede egentlig, at jeg skulle køre et rimelig let Tour de France, hvor jeg skulle sidde på hjul på de fleste af de 21 etaper og så ellers trække Elia Viviani frem i små 500 meter engang imellem.

- Men det skal jeg da love for, at der er blevet lavet om på, siger Michael Mørkøv.

Med Alaphilippe i gult skal Mørkøv og co. tidligt på arbejde for at holde udbrud i skak, selv på de hårde bjergetaper hvor Quick-Step normalt holder lav profil.

- Fra at være henholdsvis sprinter og del af leadoutkæden så er Viviani og jeg jo blevet del af et hårdtarbejdende hold, som kører i et meget mere monotont tempo fra starten af etaperne.

- Ovenikøbet kommer man til at kæmpe for at nå i mål indenfor tidsgrænsen, når man lige har knoklet. Det er en udfordring, siger Michael Mørkøv.

På søndagens etape i Foix Prat d'Albis kom Mørkøv og holdkammeraten Maximiliano Richeze i mål som henholdsvis tredjesidst og sidst. De var mere end en halv time efter etapevinder Simon Yates.