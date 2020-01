Gudmundsson lover islandsk hjælp til Danmark ved EM

Gudmundsson, der tidligere har været dansk landstræner og vandt OL-guld i 2016, garanterer, at Island vil gøre alt for at vinde over Ungarn.

Islændingen fik kort efter OL-triumfen i Rio i 2016 ikke forlænget sin kontrakt, som dermed sluttede efter VM i 2017, men den brogede afsked fylder ikke noget hos ham længere.

Det handler kun om Island og holdets videre færd i turneringen.

- Nu kommer vi ind i en anden situation. Vi er allerede kvalificeret til mellemrunden. Men vi vil meget gerne tage to point med ind i mellemrunden. Så vi vil give alt i kampen mod Ungarn.

- Vi kigger på det på den måde, at vi starter mellemrunden med den kamp mod Ungarn. Vi har mulighed for at tage to point med, og det går vi efter.

- Jeg fik hvilet nogle af mine nøglespillere mod Rusland, og det var også for, at de kunne være friske til kampen mod Ungarn. Det er en meget vigtig kamp for os, siger Gudmundsson.

Han mener ligefrem, at det ville være godt for Island, at Danmark kommer med i mellemrunden.

Island vandt over Danmark i den første kamp, så i det tilfælde, at begge nordiske nationer går videre, vil Island have to point, mens danskerne vil stå med nul point i mellemrunden.

- Det er en fordel for os, at Danmark kommer med i mellemrunden, siger Gudmundsson.

Samtidig har Island også en ambition om at komme til OL i 2020. Ved EM kan Island hente en billet til OL-kvalifikationen. Her er Danmark allerede kvalificeret.

- Vi har nye målsætninger, vi vil meget gerne med i OL-kvalifikationen. Jeg tror, at vi skal i top-8 ved EM for at kunne komme med i OL-kvalifikationen. Det er vores store drøm at komme til OL, siger landstræneren.

Først gælder det dog opgøret mod Ungarn, som mandag spillede uafgjort 24-24 mod Danmark.

- Ungarn er en meget svær modstander, som spiller med et meget offensivt forsvar.

- Forsvarsspillet hos Danmark var helt ok. Men vi så, at Danmark fik store problemer i angrebsspillet mod Ungarn. Vi kan lande i samme situation, hvis vi ikke forbereder os godt nok, siger Gudmundsson.

Personligt har Gudmundsson ikke gode erfaringer med at møde Ungarn.

Som landstræner for Island tabte han til Ungarn og røg ud i OL-kvartfinalen i 2012.

Og som dansk landstræner tabte Danmarks nykårede olympiske mestre overraskende ottendedelsfinalen til Ungarn ved VM i 2017.