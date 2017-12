Guardiola vil holde tilfredshed ude af sejrsvant City-hold

Efter endnu en rekordsejr for nærmest ustoppelige Manchester City er holdets manager, Pep Guardiola, nu fuldt fokuseret på, at hans spillere ikke skal begynde at tage for let på opgaven i Premier League.

City har efter 4-0-sejren ude mod Swansea ellers 11 point mere end lokalrivalerne fra Manchester United, men den spanske manager ved, at kun City selv kan stå i vejen for et mesterskab i Premier League.