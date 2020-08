Josep Guardiola giver hånden til Zinedine Zidane efter ottendedelsfinalen. Det var første gang i otte forsøg, at det lykkedes Manchester City at slå en tidligere Champions League-vinder ud i en duel over to kampe. Lørdag venter Lyon i kvartfinalen. (Arkivfoto).

Guardiola vil bryde Citys CL-forbandelse

For tredje gang på tre år har Josep Guardiola ført Manchester City frem til kvartfinalen, men førhen har holdet ikke været klar til at gå hele vejen.

- Vi er her for at forsøge at vinde Champions League, siger City-manager Josep Guardiola ifølge AFP.

Lørdag aften står den engelske storklub over for en på papiret nogenlunde overkommelig modstander i franske Lyon i kvartfinalen ved Final 8-stævnet i Lissabon.

