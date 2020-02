Guardiola svarer Barcelonas præsident igen om City-straf

På et pressemøde efter Manchester Citys sejr over West Ham i Premier League onsdag aften siger Guardiola, at FC Barcelonas præsident, Josep Maria Bartomeu, bør lade Manchester City appellere straffen mod den engelske klub.

Manchester City blev fredag straffet med to års udelukkelse fra Champions League af Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, for brud på Financial Fair Play-reglerne (FFP).

Tirsdag takkede Josep Maria Bartomeu Uefa for deres arbejde med FFP. Det falder Guardiola for brystet.

- Hvis de er så glade for, at vi er blevet straffet, vil jeg sige til præsidenten, at han bør give os retten til at appellere.

- Han beder også sine folk stole på de ting, som klubben gør. Det gør vi også, og vi tror på, at vi har ret, siger Pep Guardiola.

Pep Guardiola blev hidsig på pressemødet efter kampen og kom med et godt råd til sin tidligere klub.

- Tal ikke for højt, Barcelona. Det er mit råd. Fordi alle er på et eller andet tidspunkt involveret i situationer.

- Vi vil appellere, og forhåbentlig kan vi i fremtiden spille Champions League mod FC Barcelona, siger Pep Guardiola.

FC Barcelona er også selv i retlige problemer.

Klubben er blevet beskyldt for at have hyret en virksomhed, der arbejder med sociale medier, som skulle ødelægge både Pep Guardiolas og klubbens egen superstjerne Lionel Messis omdømme.

- Jeg ved ikke, om de har spioneret mig. Hvis de har, er det ikke nødvendigt, da de kender mig, siger Pep Guardiola på pressemødet.