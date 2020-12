Guardiola sukker dybt efter endnu et pointtab i ligaen

Det er for lidt, hvis der skal kæmpes med om mesterskabet for City, der lige nu er fem point efter topholdene Tottenham og Liverpool.

- Vi er nødt til at vinde den slags kampe, det ved vi, og vi mistede point, siger Guardiola ifølge AFP.

- Vi er ikke langt væk fra toppen af ligaen, men vi er nødt til at vinde nogle kampe. Vi er dog stadig i december, og der er mange kampe tilbage at spille, siger han.

City havde bolden i 77 procent af tiden og blev noteret for 26 skud på mål.

- Vi skabte nok chancer til at vinde kampen. Vi gjorde alt rigtigt, men i sidste ende handler det om at score. Vi er nødt til at være optimistiske og tro på, at vi vil score mål, siger Guardiola.

Da City vandt mesterskaberne i 2018 og 2019, høstede holdet samlet set 198 point over de to sæsoner.

Citys midtbanespiller Ilkay Gündogan mener, at den tætpakkede kampkalender er årsagen til de svingende resultater.

- Vi havde nogle fantastiske år, hvor vi spillede flot fodbold, og vi satte en høj standard. Over hele Europa kæmper store hold med de mange kampe, og det bliver ikke nemmere i de kommende uger.

- Det er en forklaring på, hvorfor det ikke altid er let at leve op til folks forventninger til os. Vi er ikke maskiner, men vi ved også, når vi ikke har spillet vores bedste kamp, siger Gündogan.

Citys næste ligakamp er ude mod Southampton på lørdag.