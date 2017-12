Guardiola slipper for straf efter vredesudbrud

Men ifølge BBC slipper Guardiola for videre tiltale.

Manageren mente, at Southampton havde spillet destruktivt og defensivt i jagten på point, og da kampen var slut, opsøgte Guardiola Redmond og pointerede over for Redmond, at denne var for god en boldspiller til at spille på den måde.

Det gjorde Guardiola med voldsomme fagter over for Redmond.

Siden har han undskyldt for episoden.

- Jeg kan ikke kontrollere mig selv. Forhåbentlig forbedrer jeg mig, lød det blandt andet fra Guardiola.

City vandt kampen 2-1 på en sen scoring af Raheem Sterling, og City topper ligaen med 43 point for 15 kampe, hvilket er otte flere end Manchester United på andenpladsen inden den indbyrdes kamp på Old Trafford søndag.