Guardiola ser stadig muligheder for en fantastisk sæson

Med syv spillerunder tilbage af Premier League er de forsvarende mestre fra Manchester City nødt til at stille op i en æresport inden torsdagens opgør mod de nykårede mestre fra Liverpool for at hylde holdet.

Jürgen Klopps røde tropper har sat ligaens øvrige tophold til vægs på rekordtid, og mange steder er Citys sæson blevet stemplet som en skuffelse, fordi mesterskabstoget for længst kørte væk.

Men Josep Guardiolas stjernebesatte mandskab har intet at skamme sig over, mener den spanske manager.

Liverpools 28 sejre i 31 kampe er en enestående bedrift, og Manchester City kan stadig nå at vinde tre trofæer i sæsonen.

- Vi har fantastiske ting foran os, siger Guardiola på en videopressekonference inden torsdagen topkamp i Manchester.

Klubben har allerede vundet Liga Cuppen i denne sæson.

19. juli spiller holdet semifinale i FA Cuppen mod Chelsea og har derudover god kurs mod Champions League-kvartfinalen, da holdet før coronapausen vandt 2-1 ude over Real Madrid i det første af to ottendedelsfinaleopgør.

Returopgøret spilles 7. august.

Ud over at sikre andenpladsen i Premier League tjener sæsonens syv resterende ligakampe derfor også et vigtigt formål.

- Alle kampene, vi har tilbage i Premier League, er enestående muligheder for at kunne komme ind til de to kampe i bedst mulig form, siger Josep Guardiola.

Manchester Citys stenrige Abu Dhabi-ejere hentede Guardiola i 2016 med ønsket om at kunne vinde Champions League for første gang i klubbens historie.

Men det er ikke sket endnu, og efter at Premier League-titlen glippede i denne sæson er den spanske manager blevet kritiseret. Det tager han dog ganske afslappet.

- Jeg har haft mange, mange udfordringer i min karriere som manager, siger han.

- Det her er bare en mere. Folk siger, at jeg er en stor fiasko, fordi jeg ikke vandt Champions League i Bayern München og ikke har vundet den her.

Manchester City har otte point ned til Leicester på tredjepladsen i ligaen og har endda en kamp til gode. Omvendt er der også 23 point op til Liverpool inden torsdagens kamp.