Guardiola om negativ rekord: Leicester ville ikke spille

For spanieren var det første gang i 686 kampe som manager, at hans hold indkasserede så mange mål. Hverken med FC Barcelona eller Bayern München har han oplevet, at mere end fire mål er blevet scoret mod hans hold.

City kom ellers foran 1-0 i indledningen, men siden funklede Leicesters kontramaskine med Jamie Vardy i spidsen. Sidstnævnte scorede hattrick for Kasper Schmeichels klub.

Guardiola mente, at hans hold havde forceret i jagten på at vende kampbilledet.

- Problemet var, at vi satte os selv under ekstra pres for at score det andet og tredje mål. Leicester ville ikke spille, men bare forsvare og satse på kontraangreb. I sådanne situationer skal vi være mere rolige.

- Jeg har ikke tænkt mig at give op, jeg må prøve at finde løsninger, siger Josep Guardiola.

Han var også utilfreds med, at hans hold begik hele tre straffespark, som Leicester i alle tilfælde omsatte til mål.

- Vi skabte ingen chancer og blev i stedet nervøse og begik tre straffespark. Når man giver tre straffespark væk, så kan man ikke vinde en kamp, påpeger manageren.

Det var i øvrigt første gang siden 2003, at City indkasserede fem mål på hjemmebane. For 17 år siden skete det mod Arsenal.

City har i den nye sæson tre point for to kampe.