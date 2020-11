Guardiola og Klopp forventer andre engelske titelbejlere

Forud for søndagens storkamp i Premier League mellem Manchester City og Liverpool afviser managerne i de to klubber, Josep Guardiola og Jürgen Klopp, at der er tale om en definerende kamp for, hvilket af de to hold der ender som engelsk mester.

Feltet af mesterskabsbejlere består nemlig ikke kun af City og Liverpool, selv om de to hold har været dominerende de seneste to sæsoner.

- Det er altid mere end et tohestes ræs, siger Jürgen Klopp.

- I sidste sæson var det i lang tid et trehestes ræs. Ingenting kan garanteres. Jeg ser ikke os selv som et af bare to hold, der kan vinde, men jeg ser os som et hold, der kan få succes, hvis vi gør tingene rigtigt, siger tyskeren.

I de seneste to sæsoner har Manchester City og Liverpool ellers været klasser over alle andre hold i Premier League.

Liverpool har opnået 97 og 99 point i de seneste to sæsoner, mens Manchester City har opnået 98 og 81 point. I de to sæsoner er det tredjebedste hold i ligaen sluttet med 72 og 66 point.

Jürgen Klopp påpeger, at klubbernes store forspring i tidligere sæsoner ikke aktuelt kan bruges til noget.

- De seneste to sæsoner har været imponerende for begge klubber. Men det betyder ikke, at det bare sker igen i denne sæson, for alle har fået en ny chance, siger Klopp.

City-manager Josep Guardiola er enig. Men han understreger også, at han ser Liverpool som ligaens klare favorit i denne sæson.

- Liverpool er den største favorit, men på grund af coronapandemien er det hele en smule anderledes, siger Guardiola og kommer ind på de øvrige konkurrenter:

- Jeg ser også, at et hold som Leicester har fortsat deres høje niveau fra sidste sæson, Arsenal har taget store skridt, og José Mourinho har fået det hold, han vil have i Tottenham.

- Chelsea er begyndt at blive stabile og har en stor trup, hvor de kan rotere med topspillere. Manchester United får ikke resultaterne i øjeblikket, men vi så deres store kvaliteter i sidste sæson, siger Guardiola.

Han forventer, at man skal et stykke ind i foråret, før man kan udpege et mere snævert felt af mesterskabsbejlere.

- Jeg tror, at mange hold vil være med i titeljagten, før de sidste 5-10 kampe, siger Guardiola.

Opgøret mellem Manchester City og Liverpool begynder søndag klokken 17.30 dansk tid.