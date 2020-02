Guardiola ønsker stadig at Messi bliver i Barcelona

Guardiola ønsker stadig, at Messi slutter sin karriere i FC Barcelona.

- Han bliver der (Barcelona, red.). Det er min drøm.

- Jeg har ikke tænkt mig at tale om spillere i andre klubber. Jeg tror, at han slutter sin karriere der, og det er min drøm, siger Guardiola på et pressemøde.

Nogenlunde sådan lød beskeden også i slutningen af 2018, da spanske El Mundo beskrev, at Manchester City året forinden havde forsøgt at købe den argentinske verdensstjerne i en handel til over tre milliarder kroner.

- Jeg har sagt tusindvis af gange, at jeg ønsker, at han bliver i Barcelona, lød det dengang fra Guardiola ifølge Reuters.

Spørgsmålet om Messis fremtid er blevet aktuelt igen, efter at der i den seneste tid har været uro omkring den spanske storklub.

Torsdag røg Barcelona ud af Copa del Rey i kvartfinalen efter et 0-1-nederlag mod Athletic Bilbao.

Tirsdagen forinden udtrykte Lionel Messi offentligt kritik af sportsdirektør Eric Abidal, som havde langet ud efter unavngivne Barcelona-spillere i medierne.

Messi var utilfreds med, at Eric Abidal ikke satte navn på, hvilke spillere der ifølge Abidal ikke har præsteret godt nok.

- Jeg mener, at hvis man snakker om spillerne, bør man nævne navne i stedet for at mistænkeliggøre alle og sprede rygter, der langt fra er rigtige, skrev argentineren på Instagram.

13. januar fyrede klubben træner Ernesto Valverde og erstattede ham med forholdsvis ukendte Quique Setién.

Spanske og britiske medier har beskrevet, at Lionel Messi har en klausul i sin kontrakt, så Messi kan forlade Barcelona efter denne sæson, selv om Messis kontrakt løber til 2021.

I britiske og spanske medier er Manchester City ofte nævnt som eneste realistiske destination, hvis Messi skulle forlade Barcelona og fortsætte karrieren i europæisk fodbold.

Barcelona ligger på andenpladsen i Primera Division og har tre point op til Real Madrid på førstepladsen.