Guardiola nægter at undskylde efter fankritik

- Jeg kommer ikke til at sige undskyld. Hvad jeg sagde var, at vi ville elske - og har brug for - støtte, siger Guardiola.

Onsdag efter 6-3-sejren over Leipzig udtalte han, at han håbede på flere fans til lørdagens kamp mod Southampton end de 38.000, der var mødt frem mod tyskerne. Etihad Stadium har plads til 55.000 tilskuere.

Spanierens fokus på de tomme sæder vakte ikke begejstring i Manchester Citys officielle fanklub, hvor generalsekretær Kevin Parker påpegede, at den spanske manager burde udvise større forståelse for tilhængerne.

- Han forstår ikke de udfordringer, nogle folk kan have med at nå frem til en kamp på Etihad onsdag aften klokken 20.

- Nogle har børn, nogle har måske ikke råd, og der er stadig nogle problemer med corona. Jeg kan ikke forstå, hvorfor han skal kommentere det.

- Han er uden tvivl den bedste træner i verden, men sagt på den venligste måde, så synes jeg måske, at han bør holde sig til det, siger fanformanden.

Guardiola slår fast, at han aldrig ville kritisere fans for ikke at være i stand til at komme til kampene.

- Jeg er yderst taknemmelig for den støtte, vi fik mod Leipzig. Jeg spørger aldrig folk, hvorfor de ikke kommer.

- Hvis du kommer, er det dejligt. Hvis du ikke kan komme, så lad være, siger Guardiola.

Manchester City har indledt Premier League-sæsonen med tre sejre og et nederlag.