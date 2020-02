Guardiola jagter CL-trofæ efter Premier League-mørke

Med 22 point op til Liverpool på førstepladsen i Premier League er det i denne sæson tid til at triumfere med City i Champions League, og Guardiola går efter at vinde den prestigefulde turnering.

- Jeg vil vinde Champions League. Jeg drømmer om det, og jeg vil nyde forberedelserne til kampen mod Real Madrid.

- Denne proces to uger før, hvor man forestiller sig, hvad vi kan gøre for at slå dem, er den lykkeligste tid i mit job, siger Guardiola til Sky Sports.

Spanieren vandt Champions League med Barcelona i 2011, men i Manchester City er en plads i kvartfinalen Guardiolas bedste resultat, siden han kom til City i 2016.

Guardiola har vundet fem titler i England med City, og de seneste to sæsoner er City blevet mester, men det ser mere end svært ud i denne sæson.

Derfor er fokus rettet ind, og presset er øget på at få succes i Champions League, hvor City 26. februar spiller første opgør i ottendedelsfinalen mod Real i Madrid, inden der er returkamp 17. marts i Manchester.

Guardiola ridser selv situationen op og nævner muligheden for at ledelsen i City vælger at fyre spanieren, hvis succesen udebliver.

- Jeg aner ikke, om det vil ske, men det er sket mange gange tidligere, og det kan måske ske, siger Guardiola om en eventuel fyring.

Den tidligere Barcelona-spiller mener ikke, at man kan kalde sæsonen for en fiasko, hvis City vinder Champions League, selv om City er kørt helt bagud af dansen af Liverpool i den hjemlige turnering.

- Nogle siger, at sæsonen er en fiasko, men hvis man vinder Champions League, så er det exceptionelt, fordi det er så svært at vinde den turnering.

- Alternativet er at sige, at i de seneste 100 år har der været 100 sæsoner med fiasko i City, og det passer jo ikke, siger Guardiola.