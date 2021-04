Guardiola hylder Dortmund-talent: Måske lyver han om sin alder

Pep Guardiola joker med, at Jude Bellingham har gjort det for godt i Champions League til kun at være 17 år.

Manchester Citys manager, Pep Guardiola, har intet andet end roser til overs for Borussia Dortmunds engelske stortalent Jude Bellingham.

Det fortæller spanieren ifølge Goal.com, efter at Bellingham onsdag imponerede på ny i de to holds kvartfinaleopgør i Champions League.

Den bare 17-årige englænder scorede således det første mål i kampen, der endte 2-1 til City.

Og selv om han ikke kunne forhindre det engelske mandskab i at sende tyskerne ud af turneringen, så har Guardiola været voldsomt imponeret over at se teenageren folde sig ud i de to opgør.

- Jeg kan næsten ikke tro det. Måske lyver han om sin alder, siger Guardiola spøgefuldt og tilføjer:

- Han er så god for en 17-årig at være. Han er en fantastisk spiller.

Den spanske manager fortæller efter kvartfinalen, at han især har bidt mærke i den unge englænders modenhed på banen.

- Der var et tidspunkt, hvor han ikke fik bolden fra det centrale forsvar. Men at se, hvordan han råber og kræver at få bolden som 17-årig, det betyder meget.

- Jeg talte med hans manager, Edin (Terzic, red.), og han fortalte mig, at det vi har set over de her to kampe, det ser han til hver eneste træning, siger Guardiola.

Jude Bellingham blev med sit mål onsdag den yngste englænder til at score i Champions Leagues historie.

Han skiftede til Borussia Dortmund fra Birmingham i sommeren 2020 og ligner trods sin unge alder allerede et sikkert kort, når Englands manager, Gareth Southgate, snart skal udtage sin landsholdstrup til sommerens EM-slutrunde.