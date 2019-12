Guardiola håber på Leicester: Urealistisk at nå Liverpool

Dette til trods er der langt for City op til Liverpool på førstepladsen. Mens Leicester og City har henholdsvis 39 og 38 point for 18 kampe, ligger Liverpool klart i spidsen med 49 point for 17 kampe.

City skal i første omgang håbe på, at Leicester stikker en kæp i hjulet på Liverpool, når ligaens to øverste hold tørner sammen 26. december.

Det gør i hvert fald manager Josep Guardiola.

- Jeg må håbe på, at Leicester gør arbejdet mod Liverpool i næste kamp, men vi har også selv en ekstrem svær kamp ude mod Wolverhampton, siger Josep Guardiola.

Han har dog ikke de store forventninger til, at hans hold kan vinde mesterskabet for tredje sæson i træk.

- Det er urealistisk at tro på, at vi kan hente et hold, som har vundet 60 af de seneste 70 kampe.

- Hvis Liverpool taber et par kampe, og vi samtidig vinder, ved man aldrig, hvad der sker, men jeg er ikke særlig optimistisk. Jeg tror ikke, at de kommer til at tabe fire-fem kampe ud af de næste 10-12 kampe, for holdet er utrolig stærkt.

City ser dog i det mindste ud til at være sikker på at slutte i top-4, der udløser en plads i Champions League i næste sæson.

Som nummer fire og fem følger lige nu Chelsea og Sheffield United med henholdsvis 32 og 28 point. De næste storklubber i tabellen er Tottenham og Manchester United med 26 og 25 point.

- Vi må fortsætte med at spille som mod Leicester for at vinde kampe, og så må vi sørge for at kvalificere os til Champions League, siger Guardiola.

Mens de øvrige ni kampe i 19. spillerunde afvikles 26. december, skal City først spille mod Wolverhampton dagen efter.