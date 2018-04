Guardiola efter 0-3: Liverpool bedst i 10-15 minutter

- På nær 10-15 minutter var vi inde i kampen. Vi var godt med i begyndelsen. Problemet var, at de angreb os to gange og scorede to mål, siger Guardiola ifølge uefa.com.

Det var Mohamed Salah, der åbnede scoringen for Liverpool i en situation, hvor City-forsvaret ikke fik ekspederet bolden af vejen.

Kort efter kanonerede Alex Oxlade-Chamberlain bolden ind til 2-0.

- Vi lavede en fejl ved det første mål. Det andet mål var fantastisk, konstaterer Guardiola.

- Efter pausen viste vi en god reaktion og spillede godt. Vi havde brug for et mål, men fik det ikke. Vi kan ikke benægte, at det bliver svært at komme tilbage. Men vi har 90 minutter mere.

Han valgte lidt overraskende at starte kampen uden den engelske landsholdsspiller Raheem Sterling, der var henvist til bænken.

I stedet var midtbanespilleren Ilkay Gündogan med i startopstillingen.

- Jeg ville have flere afleveringer og mere kontrol. Gündogan er dygtig til at komme fra andet geled, og vi ønskede at have mere kontrol over midtbanen, siger Guardiola.

Adspurgt om det var den rigtige beslutning, svarer han:

- Vi tabte 0-3.

Nøglespilleren Kevin De Bruyne fik ligesom så mange andre Manchester City-spillere ikke sat sit sædvanlige aftryk på kampen.

Han har svært ved at forklare, hvad der gik galt.

- Jeg ved ikke, hvad der skete. Vi begyndte godt, men de gjorde, hvad de gør bedst og scorede tre mål på fire chancer. Vi var bedre i anden halvleg, men kunne ikke score, konstaterer De Bruyne.