Guardiola beslutter sin City-fremtid efter sæsonen

- Vi taler med klubben, når sæsonen er slut. Jeg har et år tilbage af min kontrakt, så jeg stopper ikke nu og her. Til den tid (efter sæsonen, red.) ser vi på, hvad klubben og vi selv synes, siger Guardiola.

Han taler givetvis om "vi" i forhold til hele sin stab af assistenttrænere og andre hjælpere, og Guardiola gør det klart, at han forventer at høre, hvad klubbens perspektiv for organisationen og fremtiden er.

Efter stor succes i FC Barcelona og Bayern München kom spanieren til City før forrige sæson.

Den første sæson blev dog en skuffelse for den hovedrige klub. Chelsea blev engelsk mester med 93 point - 15 point mere end City.

I denne sæson har City dog tromlet hen over Premier League og er allerede kåret som engelsk mester, mens klubben skuffende røg ud af Champions League i kvartfinalen med samlet nederlag til Liverpool.

Ifølge diverse britiske medier skulle City være mere end interesseret i at forlænge kontrakten med Guardiola.

Skriverierne har gået på, at det er sandsynligt, at den 47-årige manager forlænger sin kontrakt med yderligere et år, hvilket vil holde ham i klubben i de to næste sæsoner frem til sommeren 2020.

Guardiola gør det klart, at meget afhænger af hans egen tilstand, når han beslutter sig.

- Det afhænger også af min energi og styrke til at fortsætte. Jeg har det fint nu, og jeg føler mig godt tilpas her. Nu siger folk, at vi er mestre, og alle er glade. Men den følelse kan tabes lynhurtigt.

- Selv om man føler, at truppen med spillerne og trænerne er en gruppe af fantastiske folk, så kan man miste det. Jeg ved eksempelvis ikke, hvordan vi reagerer på at vinde mesterskabet.

- Lige nu er alt okay. Alt er godt, men fodbold ændrer sig på ingen tid, siger Guardiola.

City vandt klubbens femte mesterskab 15. april uden at spille, da Manchester United tabte til West Bromwich.

Det var Citys tredje mesterskab i dette årti, efter at klubben også triumferede i 2012 og 2014.