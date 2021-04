Guardiola: Mine spillere skulle overvinde nerver mod PSG

PSG tog føringen efter et kvarter og havde flere chancer for at udbygge den, inden Manchester City kom med et modsvar.

- Vi følte, at vi var under pres, efter at de fik det første mål. Vi brugte for mange berøringer på at flytte bolden, og for mange af vores spillere var det første gang, at de spillede en Champions League-semifinale.

- Nogle gange har man brug for at være lidt mere afslappet for at kunne være sig selv. Vi var ikke helt frigjorte.

- De sidste ti minutter af første halvleg var bedre, og anden halvleg var fantastisk. Vi scorede to mål og vandt på udebane, men vi har stadig et hårdt arbejde foran os om seks dage, siger Guardiola i et interview vist på TV3+ med henvisning til returkampen på tirsdag.

Manchester City-stjernen Kevin De Bruyne er enig med sin manager i, at flere af englændernes spillere ikke helt var sig selv i kampens første halve time.

- På det her tidspunkt i turneringen er der et stort pres, og det var der måske nogle af drengene, som mærkede.

- Det var først efter 30 minutter, da vi lavede nogle justeringer, at vi kom bedre med i kampen igen, og vi havde også en god mulighed ved Phil Foden. I anden halvleg spillede vi med større selvtillid og tålmodighed, og så kom åbningerne til os, siger Kevin De Bruyne.

Belgieren stod selv bag udligningen til 1-1, da hans indlæg sejlede hele vejen i mål.

- Jeg prøvede bare at sende den inde i det rigtige område til mine holdkammerater, og uanset om de ville ramme den eller ej, så vidste jeg, at det ville blive farligt, for målmanden kunne ikke nå at reagere. Men det var også lidt heldigt, siger Kevin De Bruyne.

Efterfølgende gjorde Riyad Mahrez det til 2-1 på et frispark.