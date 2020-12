Guardiola: Lad Arteta føre Arsenal ud af krisen

Manchester City-manager Pep Guardiola kommer med en opfordring til Arsenals ledelse, hvis man skulle overveje en fyring af Arteta.

- Arsenal kan ikke finde en bedre manager til at lede den klub i år og næste år, siger Guardiola ifølge Reuters.

Spanieren understreger, at han ikke mener, at Arteta burde være i fare for en fyreseddel.

- Jeg behøver ikke offentligt at give min støtte til ham, for den har han allerede. Han er en af de bedste trænere, jeg har set og arbejdet sammen med nogensinde, siger Guardiola.

Arteta blev ansat som Arsenal-manager i december 2019, efter at han havde været med til at vinde to engelske mesterskaber og flere pokaltitler i City under Guardiolas ledelse.

- Jeg er ret sikker på, at han vil vende det og præstere, som alle forventer. Når en klub kommer fra en mindre god periode, så behøver den tid.

- Hvis jeg var en del af Arsenals bestyrelse, ville jeg ikke have nogen tvivl om hans evner til at føre Arsenal hen til det sted, holdet har brug for at være, siger Guardiola.

Edu, Arsenals tekniske direktør, bedyrer, at han ikke har spor travlt eller tanker om at afskedige Arteta.

- Mikel gør et fantastisk stykke arbejde. Det er normalt og nemt at lade sig styre af resultater. Men jeg kigger på fremtiden, og jeg ser på, hvor vi er på vej hen. Jeg ser, hvordan vi bygger på dagligt.

- Jeg kan se en stor og smuk fremtid for klubben. Det er meget underligt at sige det i dette øjeblik, men jeg er nødt til at være fair. Det er sådan, jeg ser det, siger Edu.

Arsenal, som onsdag tager imod Southampton i Premier League, har ikke vundet det engelske mesterskab siden 2004.