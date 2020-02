Groth vil banke dem alle ved Europe Top 16

En af årets største turneringer på bordtenniskalenderen løber af stablen lørdag og søndag, når Europas 16 bedste spillere tørner sammen ved den prestigefyldte Europe Top 16 i schweiziske Montreaux.

Som Europas aktuelt niendebedste spiller på verdensranglisten er danske Jonathan Groth blandt deltagerne, og han har store ambitioner med turneringen, som han snuppede andenpladsen i for to år siden.

- Jeg går efter at banke dem alle, lyder det med et smil på læben fra Jonathan Groth ifølge Bordtennis Danmarks hjemmeside.

Men der er også alvor bag ordene. Groth hentede en fornem tredjeplads i turneringen for to år siden, og sidste sommer viste han igen, at han kan spille op med den europæiske elite.

Kontinentets bedste spillere var alle med, da Groth nåede finalen ved European Games og derved bookede billet til OL i Tokyo.

Groth føler selv, at han er en spiller, der kan slå til mod de bedste, når prestigen er størst.

- Jeg ser mig lidt som en mesterskabsspiller, der kan slå til mod de bedste ved de store turneringer. Det synes jeg, at jeg flere gange har vist, at jeg kan.

- Så handler det bare om at gøre det lidt oftere, sagde Groth for nylig ved et arrangement for potentielle danske OL-deltagere.

Da var det hans hensigt at deltage ved German Open, der blev spillet i sidste uge, men han valgte siden at skippe den for at møde endnu stærkere op til Europe Top 16 efter en periode, hvor han har trænet på at forstærke svage sider.

- Jeg valgte i sidste uge at stå over German Open for at forberede mig optimalt til Europe Top 16, fortæller Jonathan Groth.

Turneringen spilles efter knock out-system hele vejen, så der er ikke plads til svipsere undervejs.