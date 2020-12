Grosjean misser også årets sidste grandprix

Grosjean var ude for en alvorlig ulykke i grandprixet sidste søndag i Bahrain, men havde håbet at kunne køre med i sæsonens sidste grandprix i Abu Dhabi 13. december.

Det har han nu droppet efter samråd med læger.

- Jeg har diskuteret det længe med læger, men for min sikkerhed og mit helbred, er det bedst at melde afbud. Risikoen er ikke værd at løbe.

- Det er en svær beslutning, men den bedste for min fremtid, siger Romain Grosjean.

Dermed har Grosjean også kørt sit sidste grandprix for Haas, da han ligesom Kevin Magnussen ikke har fået forlænget kontrakten hos holdet.

- Nu skal jeg finde ud af, hvad der så skal ske. Hvor jeg skal køre, og hvor jeg skal vinde løb, siger Grosjean i videoen.

Franskmandens Haas-virke sluttede dermed i en brændende bil i sæsonens tredjesidste løb i søndags.

Han sad fast i den brændende bil i et halvt minut, før han kom ud i live takket være bilens overlevelsescelle, den såkaldte halo.

Igen denne søndag skal der køres grandprix i Bahrain.