De to tidligere New England Patriots-stjerner quarterback Tom Brady (til venstre) og tight end Rob Gronkowski (til højre) dannede en frygtindgydende duo i 2010'erne. Nu er parret forenet hos Tampa Bay Buccaneers. (Arkivfoto.)

Gronkowski er klar til at tage på før NFL-comeback

Den tilbagevendte NFL-stjerne Rob Gronkowski ser intet problem i at vende tilbage til sin tidligere kampvægt.

I et interview med den officielle hjemmeside for verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL.com, siger den nye tight end for NFL-holdet Tampa Bay Buccaneers, at han gerne skal veje 118 kilo igen.

- Jeg vejede mig i morges og var på 114 kilo. Det bliver nemt at tage fire kilo på. Jeg tager bare et par proteinshakes med ekstra mandelsmør, siger Rob Gronkowski.

Den tidligere New England Patriots-profil stoppede karrieren i 2019 efter ni succesfulde år i klubben. Her var han med til at vinde Super Bowl tre gange, i 2015, 2017 og 2019.

I klubben dannede den knap to meter høje tight end en frygtindgydende duo med stjernequarterbacken Tom Brady, der også er skiftet til Tampa Bay Buccaneers.

Rob Gronkowski ser intet problem i sin et år lange pension.

- Min krop har det godt. Der var et par måneder, hvor jeg ikke lavede noget, da min krop havde brug for at hele, siger Rob Gronkowski, der glæder sig til at komme i gang igen.

- Jeg ved ikke, hvor meget de vil bruge mig, men jeg vil gerne vise mine talenter frem. Jeg er klar til at gøre alt og give mig fuldt ud, siger Rob Gronkowski.

Gronkowski etablerede sig hurtigt som en af ligaens absolut bedste tight ends. Han er tre gange blevet udvalgt til NFL's All Star-hold, All-Pro, og fem gange valgt til at spille i NFL's All Star-kamp, Pro Bowl.

Sidste år blev Gronkowski - ligesom Tom Brady - udvalgt til at være én af 100 spillere og trænere til at udgøre alle tiders bedste NFL-hold i forbindelse med ligaens 100-års jubilæum.

Efter sejren i Super Bowl 53 sidste år valgte Gronkowski at lægge støvlerne på hylden efter at have døjet med mange skader i løbet af sin karriere.