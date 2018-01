Grønlandsk skiløber slutter sig til dansk OL-hold

Det danske hold til vinter-OL i Pyeongchang får endnu et navn på startlisten.

Den grønlandske freestyleskiløber Laila Friis-Salling skriver på Facebook ifølge nyhedsbureauet KNR, at hun skal til OL.

Og Morten Rodtwitt, der er Chef de Mission for Danmarks Olympiske Komité under Danmarks Idrætsforbund (DIF), bekræfter over for KNR, at Laila Friis-Salling skal med den danske delegation til OL.