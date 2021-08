Groenewegen vinder første spurtslag i Danmark Rundt

Dylan Groenewegen blev afleveret perfekt af en holdkammerat i sidste sving, og de to øvrige topsprintere kunne ganske enkelt ikke holde hjul.

Dermed kører Dylan Groenewegen i førertrøjen onsdag.

Mads Pedersen (Trek) blev bedste dansker på syvendepladsen.

Dagen var præget af et femmandsudbrud, som blev hentet med 16 kilometer til mål.

Derfra blev tempoet sat voldsomt op ind gennem Esbjerg, hvor rytterne skulle ud på tre omgange på en rundstrækning, inden de nåede målstregen i den centrale del af byen.

Undervejs på etapen styrtede den tidligere samlede vinder af løbet Niklas Larsen (Uno-X) slemt og lignede ikke en mand, der var i stand til at fortsætte.

Niklas Larsen var for nylig en del af det danske hold, der vandt OL-sølv i 4000 meter holdforfølgelsesløb på cykelbanen.

Michael Mørkøv fik en defekt, som betød, at han aldrig nåede tilbage til fronten af feltet for at deltage i finalen, hvor han var udset til at køre leadout for Mark Cavendish.

Det største danske cykelløb tog tidligere på dagen sin start i Struer, og så gik turen ellers ned langs vestkysten. 175,3 kilometer senere skulle rytterne ramme målstregen i Esbjerg.

Vanen tro stak et udbrud af sted, og to danskere tog del i togtet. Frederik Irgens Jensen fra BHS-PL Beton Bornholm og Rasmus Bøgh Wallin fra det sammensatte danske landshold var med.

Sammen med to belgiske ryttere og en polak hang de til tørre få minutter foran feltet på langt det meste af etapen. Frederik Irgens Jensen hentede point til bakketrøjen, som han bærer onsdag.

Der var lagt op til masser af sidevindskørsel ned langs kysten, men den hårde vind udeblev. I hvert fald var der kun en enkelt gang en smule panik i feltet.

Panikken opstod med 100 kilometer til mål, da det stærkt besatte Quick-Step-hold satte sig frem i feltet og hævede tempoet.

Et par ryttere måtte i asfalten efter et lynhurtigt sving, men accelerationen døde hurtigt igen.

Med godt 35 kilometer tilbage af etapen var der igen ballade. Vejene snævrede en smule ind, og det medførte styrt midt i feltet. Den 18-årige dansker Tobias Lund fra Team DSM så hårdt medtaget ud.

Stille og roligt smuldrede forspringet for udbruddet, og med 16 kilometer til mål var udbruddets sidste mand, Rasmus Bøgh Wallin, halet ind.

Derfra var tempoet meget højt, indtil Dylan Groenewegen strakte armene over hovedet i triumf efter at have slået to klassesprintere i spurten.