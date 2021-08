Groenewegen forventer angreb fra Evenepoel på kongeetape

De stejle stigninger er normalt ikke Dylan Groenewegens spidskompetence, og den førende rytter fra Holland forventer da også angreb fra konkurrenterne Mads Pedersen og Remco Evenepoel.

- Det er en god etape for Mads, men også for Remco. Jeg tror, at han kommer til at angribe. Jeg tror, det bliver hårdt for mig, men jeg må forsøge, siger han efter sin tredjeplads på 2. etape.

Remco Evenepoel viste glimt af sine evner, da han med et hårdt tempo på de sidste omgange af etapen til Dybbøl Banke fik en stor del af feltet til at strække våben.

Groenewegen har allerede lagt mærke til, at den 21-årige Quick-Step-stjerne ser skræmmende god ud.

- Han er rigtig stærk. Han er også rigtig ung. Men han viste sig som en af de bedste på omgangene her. Det er svært at slå ham, men måske kan Mads gøre det. Eller en fra vores hold. Både torsdag og fredag bliver vigtige for klassementet, siger hollænderen.

Mads Pedersen er seks sekunder efter Dylan Groenewegen og ligger nummer tre i klassementet. Mellem de to er italienske Giacomo Nizzolo på andenpladsen.

Remco Evenepoel har endnu ikke hentet bonussekunder i spurterne og er placeret på 20.-pladsen med 16 sekunder op til Groenewegen.

Torsdagens etape fra Tønder til Vejle er 219,2 kilometer lang og dermed løbets længste.

PostNord Danmark Rundt slutter på lørdag med en enkeltstart på Frederiksberg.