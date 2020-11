Kun to trænere i NFL-historien har haft 14 sæsoner i træk, hvor mindst otte af de 16 kampe er blevet vundet. Steelers' cheftræner Mike Tomlin er den ene af dem. (Arkivfoto)

Grim Pittsburgh Steelers-sejr giver historisk bedrift

Kun 39 gange i NFL-historien har et hold startet en sæson med at vinde de første otte kampe.

NFL-holdet Pittsburgh Steelers er for første gang i klubbens 87-årige historie ubesejret i sæsonens første otte kampe.

Det blev en realitet, da holdet søndag slog Dallas Cowboys med cifrene 24-19.

Indtil søndag var klubbens nu tidligere rekord blevet sat af 1978-holdet, der ikke tabte i de første syv kampe i sæsonen.

Pittsburgh forbliver samtidig det eneste hold i ligaen, der endnu ikke har lidt et nederlag i indeværende sæson.

Det var dog hverken overlegent eller smukt at se på, da Steelers kom tilbage fra at være bagud med 9-19 ved pausen mod Cowboys.

Cheftræner Mike Tomlin var da heller ikke tilfreds med, hvordan spillet så ud.

- Vi er nødt til at stoppe med at spille så grimt, når vi har bolden, sagde han til det lokale medie Pittsburgh Post-Gazette efter kampen.

En af klubbens defensive kanoner Cam Heyward var også klar i mælet, da han blev spurgt, hvorvidt rekorden er en garanti for succes i de kommende kampe.

- Det betyder kun, at vi kan ende med otte sejre og otte nederlag i sidste ende. Vi har et arbejde, der skal gøres færdigt, sagde han.

I amerikansk fodbold spiller holdene 16 kampe i det indledende grundspil, hvorefter de bedste hold fortsætter til slutspillet.

På trods af at være startet bedst af alle hold i ligaen, så har Steelers altså ikke sikret sig en plads i slutspillet endnu.

Mediet CBS Sports lavede efter kampen en liste over de 39 hold, der i NFL-historien har startet en sæson med at vinde de første otte kampe.

Af de 39 er det kun ti af dem, der har gået hele vejen til finalen, Super Bowl, og vundet den. Intet er altså afgjort.

Søndagens sejr og den nye rekord skal holdet takke quarterbacken Ben Roethlisberger for.

Efter en sløj start på kampen, hvor den aldrende styrmand ikke lykkedes med meget, fik han endelig vind i sejlene i anden halvleg.

Han endte kampen med at have kastet tre touchdowns, der ultimativt blev afgørende.

Søndag får Steelers chancen for at udbygge den nye rekord, når man møder en overkommelig modstander i Cincinnati Bengals, der blot har vundet to af sæsonens første otte kampe.