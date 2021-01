Green Bay-træner forsvarer udskældt taktisk beslutning

Men måske kunne det være gået anderledes, hvis Green Bay Packers ikke havde valgt at sparke et field goal i slutningen af kampen.

Med lidt over to minutter tilbage valgte Green Bay-træner Matt LaFleur at sparke et field goal til tre point på fjerde down i stedet for at forsøge at lave et touchdown.

Den kontroversielle taktik blev valgt med tro på, at Green Bays forsvar kunne nå at få bolden tilbage fra Tampa Bay.

Men Tampa Bay-quarterback Tom Brady endte med at holde fast i bolden i resten af kampen, så der aldrig kom en ny chance til hjemmeholdet.

LaFleur forsvarede efterfølgende strategien.

- Som vores forsvar spillede, føltes det som den rigtige beslutning. Det gik bare ikke, som vi ønskede, siger Matt LaFleur ifølge AFP.

Træneren påpeger, at Green Bay ud over et touchdown også skulle bruge to point mere for at udligne - en såkaldt two-point-conversion.

Alligevel medgiver LaFleur, at det efterfølgende så forkert ud, når tiden bare randt ud.

- Når det ikke lykkes, vil du altid fortryde det. Det var bare de omstændigheder ved at have haft tre forsøg uden at få yards og vide, at vi ikke kun skulle bruge et touchdown, men også to ekstra point.

- Vi havde reelt fire timeouts med to minutters advarslen, og vi vidste, at vi bare skulle stoppe dem en gang, forklarer LaFleur.

Green Bay-quarterback Aaron Rodgers blev sendt ud på bænken, hvor han sad i de resterende minutter af opgøret.

- Jeg var ikke inde over den beslutning. Jeg forstår tankegangen med over to minutter og alle vores timeouts tilbage. Men det var ikke min beslutning, siger Rodgers.

Tampa Bay Buccaneers' linebacker Shaq Barrett havde også svært ved at forstå taktikken fra modstanderen.

- Jeg kunne helt ærligt ikke tro det, fordi der var jo ingen garanti for, at de kunne nå derned igen.

- Jeg ved, at hvis LaFleur kunne gøre det om, så ville han nok ikke gøre det igen, siger Shaq Barrett.

Rodgers har det svært med afslutningen på kampen, hvor han heller ikke selv udnyttede sine muligheder.

- Denne her gør bestemt ondt og vil gøre det i lang tid. Især efter den måde det endte på, og med de chancer vi havde.

- Afslutningen på det hele rammer dig som et ton murbrokker. Det gør ondt i maven, siger Rodgers.

Tampa Bay skal møde det forsvarende mesterhold, Kansas City Chiefs, i årets Super Bowl.