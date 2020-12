Grealish får frataget kørekort efter hensynsløs kørsel

Jack Grealish er blevet straffet for to lovbrud i forbindelse med en bilulykke i marts samt for en forseelse ved en anden episode i oktober.

Det oplyser retten i Birmingham tirsdag ifølge AFP.

Den 25-årige engelske landsholdsspiller mødte ikke selv op i retten tirsdag, men erkendte sin skyld via sin advokat.

Grealish har været ude at undskylde for hændelsen 29. marts, hvor han kørte hensynsløst i sin Range Rover og stødte ind i to parkerede biler. Han undlod desuden at stoppe op ved ulykkesstedet.

Det var på det tidspunkt imod regeringens anbefalinger, at han overhovedet havde forladt sit hjem. Storbritannien var under streng nedlukning på grund af udbruddet af coronavirus.

Den anden episode indtraf i oktober tæt på træningsanlægget i Birmingham, hvor Grealish havde kørt for hurtigt.

I 2018 er Grealish også blevet straffet for at køre for stærkt.

Han kan ansøge om et nyt kørekort, når de ni måneder er gået.