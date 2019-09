Graviditet sender tophold på målmandsjagt

Fem kampe inde i håndboldsæsonen skal København Håndbold på målmandsjagt.

Klubbens normale førstevalg i målet, svenske Johanna Bundsen, er blevet gravid og kommer ikke på banen mere i denne sæson.

Derfor skal der findes en vikar, som kan støtte teenageren Amalie Milling, der aktuelt er eneste kampklare målvogter. Det skriver København Håndbold på sin hjemmeside.

- Vi er selvfølgelig glade på Johanna og Niklas' vegne, men jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det samtidig ikke er et stort minus for os at måtte undvære hende, siger klubbens administrerende direktør, Janni Møller Thomsen.

- Det er tydeligt for alle, at det er en rutineret og erfaren keeper, vi skal gennem resten af sæsonen uden, men samtidig så har Milling også vist, at hun er en dygtig keeper, og nu sætter vi alle sejl for at finde den rigtige vikar til at danne målvogterduo med hende.

Ud over at misse resten af den danske ligasæson, går hun også glip af VM-slutrunden i Japan.

Den gravide svensker har termin til marts. Hun var bekymret, da hun skulle fortælle klubben om de for hende lykkelige omstændigheder.

- Jeg ved, hvor det efterlader klubben og mine holdkammerater, for de står i en svær situation. Jeg var ret nervøs ved at skulle fortælle det, men de har taget utroligt godt imod det, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at støtte fra sidelinjen, siger Johanna Bundsen.

Hun var senest i aktion fredag aften, da københavnerne vandt 38-25 over Horsens. Svenskeren stod med en redningsprocent på 41.

København Håndbold har hentet fire sejre i sæsonens fem første ligakampe. Derfor topper holdet HTH Ligaen, men kan blive overhalet af Team Esbjerg lørdag eftermiddag.