Gravid stregspiller bytter FCM ud med København

Hun stopper nemlig i FC Midtjylland ved udgangen af sæsonen, og i stedet skifter hun til toprivalen København Håndbold. Det oplyser de to klubber.

- Linn har været en del af klubben siden 2016, og hun har gjort det rigtig godt.

- Vi har været glade for at have Linn i FCM Håndbold, og vi ønsker hende alt mulig held og lykke med de nye udfordringer i den kommende sæson, siger FCM-direktør Jakob Mølgaard Christensen.

Den 25-årige svensker meldte sin graviditet ud i oktober, og allerede da stod det klart, at hun ville misse resten af sæsonen.

Hendes sidste kamp for klubben blev derfor sejren over Odense Håndbold 19. september.

Fra sommer tager hun hul på sin treårige kontrakt med vicemestrene fra København Håndbold.

- Klubben har høje ambitioner og målsætninger for de kommende sæsoner, hvilket er meget vigtigt for mig og for min forsatte udvikling som håndboldspiller, siger Linn Blohm.

Hun bliver mor til marts og forventer derfor, at der vil gå noget tid, før hun igen rammer topformen.

Inden skiftet til FC Midtjylland i 2016 spillede Linn Blohm for TTH Holstebro. I 2014 vandt hun EM-bronze med Sverige.