Gravid skytte har spillet sin sidste kamp for Randers

Den mangeårige svenske landsholdsspiller Jamina Roberts er gravid og kommer ikke på banen mere for den østjyske klub, hvor hun har kontraktudløb til sommer.

- Vi vil dog stadig få glæde af Jaminas erfaring resten af denne sæson, om end det bliver til støtte og vejledning udenfor de 20 x 40 meter, skriver klubben på Facebook.

29-årige Jamina Roberts har spillet for Randers siden 2018. Tidligere i karrieren havde hun også et toårigt ophold hos Team Tvis Holstebro.

I en årrække har hun været en fast bestanddel af det svenske landshold, hvor hun har spillet 164 landskampe siden debuten i 2010.

Nyheden kommer, mens Randers kæmper hårdt for at sikre sig en plads i slutspillet, hvilket kræver at holdet slutter blandt grundspillets otte bedste i HTH Ligaen.

Randers ligger lige nu på syvendepladsen med to point ned til Nykøbing Falster, der befinder sig lige uden for det fine selskab.