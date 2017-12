Gravgaard træder tilbage som direktør i Randers

Det skriver TV2 Østjylland.

Økonomidirektør Henrik Jørgensen skal fra nytår have det øverste ansvar i klubben.

Michael Gravgaard satte sig i direktørsædet i begyndelsen af 2016 som afløser for Hans-Peter Rasmussen.

Godt et år senere fik han en yderligere ansvar, da klubben skilte sig af med sportschef Ole Nielsen, efter at Randers havde smidt en stort set sikker plads i top-6 væk i det tidlige forår.

Gravgaard overtog ved den lejlighed posten, som samtidig skiftede navn til sportsdirektør.

Han siger, at han selv har været med til at træffe beslutningen om at skifte administrerende direktør.

- Jeg har selv været med til at beslutte det, og det er en konsekvens af, at vi gerne vil udvikle Randers FC, også uden for fodboldbanen.

- Jo flere skuldre, der bærer, jo bredere er fundamentet og forhåbentlig derved forudsætningerne for at gøre Randers FC endnu bedre rustet mod de udfordringer, der venter os, siger Gravgaard til TV2 Østjylland.