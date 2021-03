Granit Xhakas fæle kiks koster Arsenal point

Arsenal vil gerne være et hold, der blander sig i den sjove ende af Premier League-tabellen og kæmper med om de europæiske pladser.

Med det uafgjorte resultat er Arsenal solidt plantet i midten af rækken på en tiendeplads med 38 point efter 27 kampe.

Arsenal var foran 1-0 og havde godt styr på kampen, da Xhaka uforståeligt valgte at spille bolden på tværs i eget felt.

Schweizeren afleverede dog lige over til Burnley-angriberen Chris Wood, der takkede for gaven ved at bugsere bolden i mål til 1-1 med hoften fem minutter før pausen.

Inden da havde Arsenal-angriberen Pierre-Emerick Aubameyang scoret til 1-0 efter blot seks minutter efter en flot soloaktion.

Holdene gik til pause med stillingen 1-1, men der skulle komme masser af drama i anden halvleg.

Et kvarter før tid ramte Burnley-spilleren Erik Pieters bolden med hånden, men dommer Andre Marriner og VAR vurderede det ikke til en ulovlig forseelse.

Dommeren så til gengæld Pieters ramme bolden med hånden ti minutter senere og uddelte et rødt kort og straffespark.

VAR vurderede dog, at bolden ramte skulderen, og det røde kort og straffesparket blev trukket tilbage.

Pieters havde imellem de to episoder også en afslutning i den anden ende, men Bernd Leno var på plads i Arsenals mål.

Desuden reddede Leno en afslutning fra nært hold fra Wood i den samme hektiske periode.

Arsenal fik også flere gode muligheder for at tage sejren til slut, men Nicolas Pepe leverede en stor afbrænder, hvor han ikke fik ram på kuglen.

I overtiden var det ren skydetelt i Burnleys felt, og Arsenal-backen Calum Chambers skød på stolpen som noget af det allersidste.

For Burnley er det ene point vigtigt, da holdet er nummer 15 med syv point ned til Fulham under nedrykningsstregen. Fulham har dog spillet en kamp færre.