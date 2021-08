Græsk tennisstjerne har forbehold over for coronavaccine

Tennisspilleren Stefanos Tsitsipas vil kun lade sig vaccinere mod covid-19, hvis det bliver et krav for at kunne deltage i turneringer.

- Jeg er ret sikker på, at på et eller andet tidspunkt bliver jeg nødt til det, men indtil nu har det ikke været obligatorisk for at kunne konkurrere, så nej, jeg har ikke fået det gjort, siger den 23-årige græker, da han af journalister bliver spurgt, om han vil lade sig vaccinere, mens han spiller i USA.

Stefanos Tsitsipas deltager i denne uge i en Masters 1000-turnering i Cincinnati forud for sæsonens sidste grand slam-turnering, US Open, der begynder 30. august i New York City.

Organisationen bag ATP-turneringerne har opfordret spillerne til at lade sig vaccinere, men blandt aktørerne er meningerne om det spørgsmål delte.

Novak Djokovic, ranglistens nummer et, har tidligere sagt, at han håber, det ikke bliver et krav for spillerne at være vaccineret. Han har desuden afvist at svare på spørgsmål om, hvorvidt han selv er vaccineret.

Omvendt har Roger Federer og Rafael Nadal, som sammen med Djokovic i årevis har domineret sporten, gjort deres holdning klar.

Federer oplyste i maj, at han havde fået vaccinen fra Pfizer/BioNTech, og Nadal er også blevet vaccineret.

- Den eneste vej ud af det her mareridt er vaccination, sagde Nadal i foråret.

- Jeg er klar over, at der en procentdel af mennesker, der vil lide af bivirkninger, men virussets indvirkning er værre, lød det fra spanieren.