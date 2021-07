Græsk stjerne sikrer Milwaukee Bucks første NBA-titel i 50 år

Hjemmeholdet kan især takke Giannis Antetokounmpo for sejren, da den græske stjernespiller mod Suns noterede sig for hele 50 point.

Det var dog ikke kun offensivt, at Antetokounmpo leverede på et tårnhøjt niveau. Undervejs i opgøret lavede han også 14 rebounds og blokerede fem skud.

Han er den bare syvende spiller i NBA's historie til at lave 50 point i en finalekamp, og den 26-årige græker blev efter opgøret også kåret til finaleseriens bedste spiller - den såkaldte MVP.

- Jeg vil gerne takke Milwaukee for at tro på mig. Jeg vil gerne takke mine holdkammerater for at give den gas med mig. Jeg er taknemmelig for, at jeg var i stand til at gøre det færdigt, siger Antetokounmpo efter kampen.

Milwaukees træner, Mike Budenholzer, er fuld af lovord om sin græske superstjerne, der sidste sæson blev den første spiller siden 1994 til at blive kåret til NBA's mest værdifulde spiller og den bedste forsvarsspiller.

- Han er et fantastisk menneske. Jeg har lært så meget af ham. Han er en speciel leder. Spillertyper som ham opfører sig som mestre hver eneste dag. De omfavner det at skulle blive bedre hver dag, siger Budenholzer.

Milwaukee Bucks er det bare femte hold i historien til at vinde titlen i NBA, efter at have tabt de to første kampe i finaleserien.

Holdets sejr blev overværet af 20.000 hjemmefans i den udsolgte arena Fiserv Forum.

Ude foran arenaen var der gjort plads til, at 65.000 kunne overvære kampen i Milwaukee på storskærm.