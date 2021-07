Græsk stjerne sender Milwaukee tilbage i NBA-finaleserien

Det var en vital sejr for Milwaukee, som fik sin første sejr i finaleserien, hvor Phoenix nu fører 2-1. Der spilles bedst af syv kampe.

- Vi er nødt til at være aggressive, hvis vi vil give os selv muligheden for at vinde denne her serie. Det bliver mentalt herfra, siger Giannis Antetokounmpo.

Med sine 41 point opnåede grækeren noget, som kun fem spillere har gjort før ham.

For anden finalekamp i streg nåede han over 40 point, og han tilslutter sig dermed en klub af legender som Michael Jordan, Shaquille O'Neal og LeBron James, der tidligere har gjort det samme.

Michael Jordan har formået at nå over 40 point i fire finalekampe i træk, men Giannis Antetokounmpo tænker ikke på at true den måske største legende af dem alle.

- Jeg tænker kun på at få en sejr mere. Det er det hele. Vi skal bare gøre vores arbejde, siger grækeren.

Milwaukee vandt sin første og eneste NBA-titel i 1971, mens Phoenix jagter sin første titel nogensinde i holdets første finale siden 1993.

De to mandskaber skal i kamp igen natten til onsdag.