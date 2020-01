Græsk premierminister beder Fifa og Uefa løse fodboldkaos

Situationen i toppen af græsk fodbold er så betændt, at Grækenlands premierminister, Kyriakos Mitsotakis, føler sig tvunget til at få international hjælp.

- Sporten vil blive nulstillet med international hjælp og teknisk assistance. Ledelsen i de to forbund vil blive inviteret til at underskrive et memorandum, som nulstiller situationen i græsk fodbold, lød det torsdag fra premierministeren.

Det hele handler om en strid mellem de to klubber, hvor man hos Olympiakos mener, at Paok-ejer Ivan Savvidis er i besiddelse af aktier i en anden græsk klub, hvilket skulle være sket via opkøb gennem et familiemedlem.

Det er i klubben Xanthi, at Savvidis beskyldes for reelt at have opkøbt aktier via familiemedlemmet.

Mandag besluttede Grækenlands Sportskommission at henstille til, at Paok bliver tvangsnedrykket som følge af sagen og beskyldningerne mod den russisk-græske klubejer.

Det fik torsdag den græske regering til hurtigt at foretage en lovændring, hvor straffen for dobbelt klubejerskab, i stedet for at føre til direkte nedrykning, i fremtiden vil blive straffet med fratagelse af point.

Skal en sådan lovændring have nogen effekt i fodboldstriden, så kræver det dog, at den nye lov først godkendes af Fifa.

60-årige Ivan Savvidis har benægtet, at han reelt har ejerskab i begge klubber, og i Paok har man meddelt, at det hele er en løgn, som er iværksat af Olympiakos.

Premierminister Kyriakos Mitsotakis mener dog, at klimaet i græsk topfodbold er så betændt som følge af striden, at det hele kan ende med, at man nulstiller afviklingen af sæsonen.

- Hvis dette usunde klima fortsætter meget længere, så bliver vi tvunget til en aflysning som sidste mulighed, udtalte Kyriakos Mitsotakis.

Hele balladen fik torsdag tusindvis af Paok-fans på gaden, hvor de demonstrerede i Thessaloniki.

Ifølge AFP har Ivan Savvidis i længere tid befundet sig i en strid med Olympiakos-ejer Vangelis Marinakis. De to klubejere har udtrykt deres uenighed via forskellige græske medier, som de hver især ejer i landet.

Paok topper den bedste græske række i øjeblikket med 52 point, mens Olympiakos er et enkelt point efter på andenpladsen.